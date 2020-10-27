Путин дал оценку системе здравоохранения в России

Президент России Владимир Путин уверен, что РФ лучше других стран мобилизовала ресурсы здравоохранения с наступлением пандемии коронавируса.
На заседании Совета по культуре и искусству во вторник было высказано мнение о том, что оптимизация здравоохранения привела к недостатку коек в период пандемии.
"Содержать инфекционные койки, когда нет пандемии, просто бессмысленно", — возразил глава государства.
По его мнению, "способность мобилизовать необходимые ресурсы Россия продемонстрировала так, как никакое другое, наверное, государство в мире".
"Никто так эффективно и быстро не смог мобилизовать нужное количество коек, причем не только для людей, которые болеют в тяжевой форме ковидом, но и для больных с легкой и средней степенью тяжести", — подчеркнул президент.