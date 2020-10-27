Путин пошутил про летучих мышей

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 27 октября, в рамках заседания Совета по культуре пошутил о распространенной гипотезе возникновения коронавируса нового типа из-за летучих мышей.
Во время обсуждения финансирования цирков со зверями Путин заявил, что животные ни в чем не виноваты.
"А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты? Ладно, шучу", — заметил российский лидер.
Напомним, в сентябре текущего года сообщалось, что Роспотребнадзор приступил к исследованиям на наличие коронавирусов у летучих мышей, обитающих в разных регионах Российской Федерации. Предполагается, что эта работа даст возможность отследить пути распространения вирусов, а также оценить эпидемические риски.