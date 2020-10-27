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Путин заявил, что строители не должны заниматься реставрацией объектов культурного наследия 

ТК «Звезда» 1 час назад
Путин высказался о строителях при реставрации
Фото: РИА Новости
По словам главы государства, текущие правила работ на объектах культурного наследия не обязывают привлекать к ним профильных специалистов.
Президент России Владимир Путин заявил, что привлечение строительных компаний к работам на объектах культурного наследия может повлечь за собой их утрату. Об этом он сказал на заседании совета при президенте РФ по культуре и искусству.
По словам главы государства, текущие правила работ на объектах культурного наследия не обязывают привлекать к ним профильных профессионалов, такими работами может заниматься строительная компания, имеющая лишь соответствующую лицензию.

«Все это создает риски не только некачественных работ, а безвозвратной утраты ценнейших объектов нашего исторического культурного наследия. И добавлю, что вопросы культурного наследия в ведении строителей, конечно же, находиться не должны», — отметил Путин.

Также он потребовал выполнить ранее данное поручение об обеспечении строгого учета, паспортизации и охраны памятников истории и культуры.
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Политика , Владимир Путин
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