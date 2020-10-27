Путин поддержал новые механизмы защиты правды о ВОВ

Президент России Владимир Путин поддержал идею введения новых механизмов защиты правды о Великой Отечественной войне. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по культуре и искусству, трансляцию ведет телеканал "Россия 24".

Во время заседания глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила на законодательном уровне запретить отождествлять цели и действия советского руководства с целями и действиями нацистской Германии в годы войны.

"Согласен с вашими предложениями", — ответил российский лидер.

При этом Путин добавил, что вводить такие механизмы нужно "аккуратно". При этом он подчеркнул, что Россия вправе принимать подобные решения.