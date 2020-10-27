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Путин поддержал идею ввести новые механизмы защиты правды о ВОВ 

Газета.Ru и ещё 3 47 минут назад
Путин поддержал новые механизмы защиты правды о ВОВ
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поддержал идею введения новых механизмов защиты правды о Великой Отечественной войне. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по культуре и искусству, трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Во время заседания глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила на законодательном уровне запретить отождествлять цели и действия советского руководства с целями и действиями нацистской Германии в годы войны.

"Согласен с вашими предложениями", — ответил российский лидер.

При этом Путин добавил, что вводить такие механизмы нужно "аккуратно". При этом он подчеркнул, что Россия вправе принимать подобные решения.
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Политика , Владимир Путин , Елена Ямпольская , Госдума , Германия
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