Путин высказался о работе учреждений культуры

Власти будут делать все возможное для того, чтобы учреждения культуры продолжали работать, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству.
Комментируя слова актера и режиссера Владимира Машкова о том, что театры сейчас могут заполняться не более чем на 50%, глава государства отметил важность того, что они не закрываются совсем.
"Я помню свои дискуссии с вашими коллегами, мы будем делать все для того, чтобы учреждения культуры работали", — подчеркнул Путин.