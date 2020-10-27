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Путин: власти будут делать все, чтобы учреждения культуры продолжали работать 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Путин высказался о работе учреждений культуры
Фото: РИА Новости
Власти будут делать все возможное для того, чтобы учреждения культуры продолжали работать, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству.
Комментируя слова актера и режиссера Владимира Машкова о том, что театры сейчас могут заполняться не более чем на 50%, глава государства отметил важность того, что они не закрываются совсем.

"Я помню свои дискуссии с вашими коллегами, мы будем делать все для того, чтобы учреждения культуры работали", — подчеркнул Путин.

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Политика , Владимир Машков , Владимир Путин
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