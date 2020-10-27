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Госдума планирует закупить позолоченные икорницы и кубок 

РИА Новости 1 час назад
Госдума закупит позолоченные икорницы и кубок
Фото: РИА Новости
Госдума РФ планирует до конца 2020 года закупить сувенирную продукцию, выполненную в технике "Златоустовская гравюра" — это позолоченные наборы посуды, икорницы, пиалы, кубок, следует из данных портала госзакупок.
Сам тендер еще не объявлен. В разделе "Планирование" портала госзакупок опубликован запрос цен на "право заключения договора поставки сувенирной продукции, выполненной в технике "Златоустовская гравюра".

"Аппарат Государственной думы планирует в 2020 году провести электронный аукцион на осуществление закупки на оказание услуг по поставке сувенирной продукции из металла, выполненной в технике "Златоустовская гравюра на металле"… Просим вас подготовить и направить в адрес аппарата Государственной думы коммерческое предложение", — говорится в документации.

Планируемый срок осуществления закупки — ноябрь 2020 года, планируемый срок окончания исполнения контракта — декабрь 2020 года.
В перечне объектов поставки один охотничий набор "Собаки", состоящий из круглой фляжки и трех рюмок; два набора "Черный кофе", каждый из которых состоит из двух кофейных пар, подноса и двух ложек. В списке две икорницы, шесть пиал, две из которых с блюдцами, один кубок "Большой". Основные материалы изделий — латунь, никель, позолота 999,9 пробы. Некоторые изделия включают фарфор, драгоценные камни.

"Изделия должны быть упакованы в подарочный футляр из натурального дерева с наружным покрытием шпоном, покрытым лаком. Изделия должны размещаться на деревянном основании с подложкой и ложементом из бархата синего цвета и накрываться крышкой по всей длине изделия. Крышка должна крепиться к основанию металлическим замком из металла желтого цвета. На коробке должен быть нанесен логотип Государственной думы ФСРФ способом прожига", — отмечается в техзадании.

В документации не уточняется ориентировочная цена контракта, также не уточняется, для кого предназначена сувенирная продукция.
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Политика , Госдума , Москва
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