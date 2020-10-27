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Матвиенко оценила выход Америки из СНВ-3 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
Матвиенко оценила выход США из СНВ-3
Фото: ФедералПресс / Екатерина Лазарева
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась по поводу решения американской стороны выйти в одностороннем порядке из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также решение не продлевать Договор о мерах по продолжению сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений.
По ее словам, эти решения могут лишить мир «глобальной системы стратегической безопасности». Она также подчеркнула, что в мировом сообществе немало проблем, но безопасность может обеспечить только сотрудничество между странами, передает ТАСС.

«Последствия таких необдуманных поступков могут привести к демонтажу всей глобальной системы стратегической стабильности и безопасности», — высказалась председатель Совфеда.

Ранее «ФедералПресс» писал о ситуации около Договора о сокращении наступательного вооружения. Медведев прокомментировал вопрос продления договора ДСНВ.
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Политика , Армия , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , ФедералПресс , ИТАР-ТАСС
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