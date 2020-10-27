Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются уже месяц, три попытки гуманитарного перемирия провалились. Режим прекращения огня, согласованный при посредничестве Соединенных Штатов, сорвали практически сразу. Американцы обещают навести порядок в регионе, но им мало кто верит.

Американское пробуждение

"США посодействовали продуктивным переговорам между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана и сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Наши усилия направлены на разрешение конфликта вокруг Нагорного Карабаха", — анонсировал Госдепартамент третье по счету гуманитарное перемирие.

Учитывая срыв двух предыдущих соглашений, заключенных при посредничестве России , Майк Помпео от себя лично гарантировал:

"Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов (главы МИД Армении и Азербайджана. — Прим. ред.) заверили, что будут соблюдать условия перемирия".

Вовлеченность в нагорнокарабахское урегулирование продемонстрировал и Дональд Трамп . Выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, президент пообещал "разобраться" с кавказской войной.

"Почему нет? Я считаю, это легкий случай, если знаешь, что делать", — высказался глава Белого дома.

Нью-Гэмпшир входит в число так называемых колеблющихся штатов, где не все избиратели определились, кому отдать предпочтение на выборах. Чтобы перетянуть на себя голоса многочисленной в регионе армянской диаспоры, Трамп обратился к ней напрямую.

"Посмотрите на армян — они потрясающие люди. Они адски много сражались. Это очень трудолюбивый народ. И мы поможем им. Мы помогли Сербии и Косово решить проблемы. Поможем и в Нагорном Карабахе. Наша цель — спасать человеческие жизни", — под аплодисменты толпы заявил лидер США.

Попытки американцев усадить Армению и Азербайджан за стол переговоров поддержал и российский президент.

"Рассчитываю, что Вашингтон будет действовать в унисон с нами, будет помогать в урегулировании", — подчеркнул Владимир Путин.

Срыв перемирия

Гуманитарное перемирие вступало в силу 26 октября в восемь утра по местному времени (семь по Москве ). Но не прошло и получаса, как противники заговорили о срыве договоренностей.

Азербайджанская сторона обвинила Вооруженные силы Армении в обстреле Тертера и граничащих с Нагорным Карабахом населенных пунктов. Вскоре последовало и заявление армянского оборонного ведомства . В нем говорится, что азербайджанские военные открыли артиллерийский огонь "на северо-восточном направлении линии соприкосновения".

В непризнанной республике назвали дезинформацией "как сообщение о нарушении перемирия, так и слова об обстреле азербайджанских позиций на юге". Однако ближе к полудню признали: третье по счету гуманитарное перемирие сорвано. Степанакерт обвинил Баку в ракетном ударе по одному из сел Мартунинского района в Карабахе.

Не возражал против временной передышки и президент Азербайджана Ильхам Алиев . При этом он призвал международных посредников к нейтралитету.

"Если хотят прекращения огня, то пусть скажут Армении, чтобы она покинула наши территории. Если этого не произойдет, мы пойдем до конца", — предупредил азербайджанский лидер.

К вовлеченным в нагорнокарабахское урегулирование "внешним игрокам" обратился и Сергей Лавров . В частности, он порекомендовал Турции использовать влияние на Кавказе.

"Провел серию телефонных бесед на тему Нагорного Карабаха с министром иностранных дел Турции Чавушоглу. Пытаемся убедить Анкару поддержать линию на мирное урегулирование", — сообщил глава МИД России.

Турецкие игры

Минская группа ОБСЕ не оставляет попыток примирить противников. В четверг, 29 октября, сопредседатели встретятся в Женеве с главами МИД Армении и Азербайджана. Но опрошенные РИА Новости эксперты настроены по этому поводу скептически.

"Важно, чтобы сами конфликтующие были заинтересованы. Пока такого настроя нет. Каждый раз азербайджанская сторона возобновляет обстрел Нагорного Карабаха. На территорию Армении постоянно залетают дроны. Это говорит о том, что Баку не намерен останавливаться", — считает научный сотрудник Центра региональных исследований Академии госуправления Армении Джонни Меликян.

Он отмечает, что Ереван поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ, но процессу мешает Турция, выступающая в конфликте на стороне Азербайджана.

"Москва, Вашингтон, Париж призывают к перемирию. Анкара сопротивляется и подбивает Баку на вооруженную конфронтацию. При этом турецкая сторона не скрывает, что хочет стать сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Если это произойдет, формат будет уничтожен", — рассуждает эксперт.

Инициативы американцев

Российский кавказовед Нурлан Гасымов не сомневается, что посредничество США в нагорнокарабахском урегулировании с самого начала было обречено. Обе стороны, по его словам, используют перемирие, чтобы подтянуть дополнительные резервы и укрепить позиции в зоне конфликта.

"Идут ожесточенные бои за Лачинский коридор. Если Азербайджан его захватит, прервется прямая коммуникация между Арменией и Нагорным Карабахом. Это кардинально изменит расклад. Баку бросил много сил на Лачин, сейчас Азербайджану невыгодно перемирие", — говорит Гасымов.

Активное участие Вашингтона эксперт связывает с американской предвыборной кампанией. Однако он убежден: новая администрация США быстро утратит интерес к Южному Кавказу.

"Единственный раз инициатива исходила из Вашингтона в 2001 году. Тогда на встрече в Ки-Уэсте переговорщик от США Пол Гобл предложил план обмена территориями: семь районов вокруг Нагорного Карабаха возвращают Азербайджану, Баку же передает Армении НКР и Лачинский коридор, получая Мегринский коридор — узкий участок на армяно-иранской границе. Но Ереван отказался — иранская граница связывает страну с внешним миром. Для Баку план Гобла означал потерю НКР, и Гейдар Алиев тоже на сделку не пошел", — рассказывает Гасымов.

Действия США по нагорнокарабахскому урегулированию в девяностые годы он объясняет не столько желанием примирить стороны, сколько стремлением "обезопасить собственные инвестиции в нефтегазовый сектор Кавказа".

"Запад вложил тогда немалые средства в строительство газо- и нефтепроводов на Южном Кавказе. Азербайджанскую нефть рассматривали как альтернативу российским энергоресурсам в Европе, и американцы всячески это поддерживали. Война могла помешать реализации этих проектов. Но после провала плана Гобла Вашингтон всецело передал миротворческую инициативу России", — напоминает Гасымов.

Консенсус с Москвой

"Трампу важно заполучить голоса многочисленной армянской диаспоры в колеблющихся штатах. Отсюда обещания помочь урегулировать конфликт. Но после выборов Вашингтон снова забудет про Кавказ", — прогнозирует эксперт.

Многолетнюю отстраненность американцев от нагорнокарабахского урегулирования Кошкин объясняет тем, что конфликт казался им управляемым.

"В отличие от ситуации на Украине или в Грузии, США не воспринимали эту проблему как запутанную. Здесь всегда был консенсус с Москвой, чего не скажешь про другие замороженные конфликты".