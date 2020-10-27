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В Госдуме прокомментировали местные выборы на Украине 

RT на русском 1 час назад
В Госдуме прокомментировали местные выборы на Украине
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа прокомментировал местные выборы на Украине.
Об этом сообщает ФАН.

«При небольшой явке — меньше 37% — партия «Слуги народа» проиграла практически все ключевые выборы — выборы мэров крупных городов», — заявил он в эфире медиагруппы «Патриот».

По его словам, украинцы хотели перемен в будущем, поскольку их не устраивала политика Петра Порошенко, и в очередной раз они рассчитывали на изменения, которых в итоге не получили.
Ранее Центральная избирательная комиссия Украины рассказала о явке на местные выборы.
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Политика , Алексей Чепа , Петр Порошенко , Комитет госдумы по международным делам , Госдума
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