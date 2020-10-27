В Госдуме прокомментировали местные выборы на Украине 

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа прокомментировал местные выборы на Украине.
Об этом сообщает ФАН.
«При небольшой явке — меньше 37% — партия «Слуги народа» проиграла практически все ключевые выборы — выборы мэров крупных городов», — заявил он в эфире медиагруппы «Патриот».
По его словам, украинцы хотели перемен в будущем, поскольку их не устраивала политика Петра Порошенко, и в очередной раз они рассчитывали на изменения, которых в итоге не получили.
Ранее Центральная избирательная комиссия Украины рассказала о явке на местные выборы.