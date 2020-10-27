Кадыров назвал Макрона лидером терроризма 

По словам Кадырова, последствия заявлений Макрона могут быть трагическими. «Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления», — написал он, добавив, что верующими карикатуры на Пророка воспринимаются болезненно, этого не может не знать Макрон.

Кадыров подчеркнул, что достойного будущего и порядка в странах Европы не будет до тех пор, пока власти не станут с уважением относиться к таким понятиям, как «религия», которая является самым важным в жизни мусульман, «культура» и «нравственность». Чеченский лидер также призвал Макрона прекратить провокации и нападки на веру, «пока еще не поздно». Кроме того, по его мнению, именно насмешки над верой и пародии стали причиной трагедии с преподавателем в пригороде Парижа.

Как сообщалось ранее, карикатуры на пророка спроецировали на стену ратуши в городе Монпелье. Ранее в центре Парижа и других городов Франции прошли акции в память об убитом педагоге. Люди вышли на улицы с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. Известно также, что карикатуры собираются перевыпустить отдельной книгой.

Убийство преподавателя Самюэля Пати произошло вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа. Преступник — 18-летний чеченец Абдулах Анзоров — подкараулил учителя у колледжа, убил его и обезглавил. При этом фото и видео с места преступления он выложил в сеть. Позже террориста застрелили полицейские.

Считается, что Анзоров напал на Пати, увидев видео в сети. На нем отец одной из учениц осудил преподавателя за то, что тот показал детям карикатуру на пророка Мухаммеда. В ролике говорилось, в каком именно учебном заведении это произошло.