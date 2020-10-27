Шойгу назвал цель «цветной революции» в Белоруссии

Сергей Шойгу. «Цветная революция» в Белоруссии имела целью среди прочего сорвать интеграцию Союзного государства и внести раскол в отношения с Москвой , заявил министр обороны России

«Совсем недавно при политической и финансовой поддержке Запада была предпринята попытка смены власти в Республике Беларусь. Среди прочего, это делалось с целью сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства, внести раскол в российско-белорусские отношения», – цитирует РИА «Новости» заявление Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны двух стран.

По его словам, они с коллегой из Белоруссии Виктором Хрениным «решительно осуждают такие действия» и «считают неприемлемым вмешательство во внутренние дела других стран».

Шойгу полагает, что США с помощью технологии «цветных революций» «целенаправленно нагнетают напряженность, расшатывают внутриполитическую ситуацию в ряде стран». Это подрывает международное право и игнорирует интересы суверенных государств, считает генерал.

«Республика Беларусь была и остается нашим ближайшим соседом, надежным союзником и стратегическим партнером. Это особенно важно в условиях сохраняющейся мировой нестабильности», – добавил Шойгу.

По его словам, обстановка на границе Союзного государства со странами НАТО остается неспокойной.

«По-прежнему неспокойная обстановка сохраняется на западных рубежах Союзного государства, где НАТО продолжает наращивать свое передовое присутствие», – сказал министр обороны России.

«В условиях сложившейся военно-политической обстановки в регионе, а также новых вызовов и угроз, прежде всего со стороны международного терроризма, Минобороны России рассматривает обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач», – добавил Шойгу.

По его словам, Североатлантический альянс совершенствует военную инфраструктуру, запасает материально-технические средства, вооружения и военную технику у границ Союзного государства. Министр отметил, что сегмент американской противоракетной обороны усиливается, ее пусковые установки могут использоваться и для ударного оружия.

«Несмотря на пандемию, не снижается интенсивность военных учений блока», – указал Шойгу.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, в свою очередь, отметил, что в странах, граничащих с Белоруссией, растет количество учений НАТО, увеличивается присутствие армии США. «За последние годы ротационная группировка НАТО в соседних с Беларусью странах выросла более чем в 17 раз и достигла 10 тысяч военнослужащих», – напомнил Хренин.

Он добавил, что за неудачной попыткой «цветной революции» в Белоруссии последовали гибридная война и «беспрецедентное давление» Запада.

«Неудачная попытка организации «цветной революции» сменилась ведением гибридной войны и беспрецедентными мерами дипломатического и политико-экономического давления», – сказал Хренин.

Сменить власть в его стране пытались «различные деструктивные силы, подогреваемые руководством ряда государств», полагает генерал. По его словам, это им не удалось «из-за слаженных действий органов государственного управления и белорусского народа».

«Отдельно хотел бы выразить слова глубокой признательности военно- политическому руководству Российской Федерации за его позицию и помощь, оказанную Республике Беларусь в это непростое время», – добавил Хренин.