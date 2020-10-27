«Чего [только] стоит высокомерный отказ Берлина отвечать на многочисленные запросы нашей Генеральной прокуратуры по так называемому делу Навального, в прямое нарушение обязательств Германией по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года. Вместо уважения этого международно-правового документа представители Германии и Франции инициировали очередную порцию нелегитимных санкций ЕС в отношении российских граждан. Все это прискорбно и наглядно иллюстрирует неспособность Евросоюза адекватно оценить происходящее в мире, стремление ставить себя вне закона», — приводит слова Лаврова РИА «Новости».