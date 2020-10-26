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Зюганов раскритиковал российское телевидение 

РИА Новости 1 час назад
Зюганов раскритиковал российское телевидение
Фото: РИА Новости
Лидер компартии РФ Геннадий Зюганов раскритиковал российские телеканалы, по мнению политика, им следует унять русофобию и антисоветизм.

"Я бы унял русофобию и антисоветизм, который сочится со всех телеканалов. Какая-то аллергия на это дело, просто с ума сошли. Иногда смотришь и думаешь: а в чем солидарность? Приняли решение в конституции о единстве истории, одна грязь за другой ползет, которая вызывает в нашей среде просто жесткое отторжение и недоумение. Можно не разделять взгляды, но уважительно к этому относиться", — сказал Зюганов на встрече депутатов с правительством, стенограмма встречи была опубликована на сайте кабмина.

Он также предложил премьер-министру обсудить проблему некоторых СМИ, которые некорректно преподносят историю.
Геннадий Зюганов:

Что касается СМИ: давайте вместе как-то обсудим эту тему… Я не понимаю их логики, я абсолютно не понимаю. Какой ни возьми художественный фильм — одни враги тут страну формировали, раскулачивали. Кто воевал-то, собственно говоря? Вам некогда смотреть, но я-то общаюсь каждый день с людьми, в силу обстановки мы обязаны.

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Политика , Геннадий Зюганов
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