Зюганов раскритиковал российское телевидение 

"Я бы унял русофобию и антисоветизм, который сочится со всех телеканалов. Какая-то аллергия на это дело, просто с ума сошли. Иногда смотришь и думаешь: а в чем солидарность? Приняли решение в конституции о единстве истории, одна грязь за другой ползет, которая вызывает в нашей среде просто жесткое отторжение и недоумение. Можно не разделять взгляды, но уважительно к этому относиться", — сказал Зюганов на встрече депутатов с правительством, стенограмма встречи была опубликована на сайте кабмина.
Что касается СМИ: давайте вместе как-то обсудим эту тему… Я не понимаю их логики, я абсолютно не понимаю. Какой ни возьми художественный фильм — одни враги тут страну формировали, раскулачивали. Кто воевал-то, собственно говоря? Вам некогда смотреть, но я-то общаюсь каждый день с людьми, в силу обстановки мы обязаны.