Путин дал поручение о модернизации инфекционной службы 

«Правительству РФ для достижения национальной цели развития РФ «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» (…) рассмотреть совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» вопрос о модернизации инфекционной службы, в том числе модернизации лабораторий, строительстве, оснащении или переоснащении медицинских центров в субъектах РФ», — говорится в документе на сайте Кремля.