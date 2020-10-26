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Путин дал поручение о модернизации инфекционной службы 

Деловая газета «Взгляд» 12 минут назад
Путин дал поручение о модернизации инфекционной службы
Фото: РИА Новости
Правительство совместно с региональными властями должно до 1 декабря рассмотреть вопрос о модернизации инфекционной службы, в том числе лабораторий и медицинских центров, говорится в поручении президента России Владимира Путина.

«Правительству РФ для достижения национальной цели развития РФ «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» (…) рассмотреть совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» вопрос о модернизации инфекционной службы, в том числе модернизации лабораторий, строительстве, оснащении или переоснащении медицинских центров в субъектах РФ», — говорится в документе на сайте Кремля.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо провести модернизацию инфекционной службы, чтобы защитить граждан и обеспечить стабильное оказание плановой помощи.
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Политика , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Правительство РФ
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