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Путин поручил рассмотреть снижение ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
Путин поручил рассмотреть снижение ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность снижения процентной ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в размещенном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 28 сентября.

"Рассмотреть возможность снижения процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления из федерального бюджета российским кредитным организациям субсидий на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке", — говорится в поручении.

Доклад по данному вопросу президент поручил представить до 31 марта 2021 года.
Ранее сообщалось, что в обновленный нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" вошел пункт по развитию механизмов льготного кредитования малых и средних предприятий с пониженной процентной ставкой — не выше 7% годовых с 2021 года. В прошлой версии нацпроекта максимальная ставка по льготным кредитам для МСП по программе Минэкономразвития составляла 8,5%. Кредиты малому и среднему бизнесу по льготным ставкам предоставляют и по другим программам, разработанным российскими банками.
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Политика , Владимир Путин , Минэкономразвития
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