В СФ прокомментировали заявление Путина о ракетах 9М729

Отсутствие ракет 9М729 в европейской части РФ не отразится на безопасности страны и ее границ, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.
"Наша обороноспособность обеспечивается мощной системой ПВО и ПРО, которую даже самые современные модификации американских ударных ракет не могут преодолеть. Поэтому отказ от 9М729 в европейской части не отразится на безопасности России и наших границ", — заявил он агентству.
По его словам, Россия не собирается ни в чём поступаться своими национальными интересами и соображениями безопасности.
"Только при условии, что американцы сделают встречные шаги, возможна реализация договорённости", — сказал сенатор.
Ранее президент России Владимир Путин на фоне выхода США из Договора о РСМД заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО.