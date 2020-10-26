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В Совфеде прокомментировали заявление Путина о ракетах 9М729 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В СФ прокомментировали заявление Путина о ракетах 9М729
Фото: РИА Новости
Отсутствие ракет 9М729 в европейской части РФ не отразится на безопасности страны и ее границ, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

"Наша обороноспособность обеспечивается мощной системой ПВО и ПРО, которую даже самые современные модификации американских ударных ракет не могут преодолеть. Поэтому отказ от 9М729 в европейской части не отразится на безопасности России и наших границ", — заявил он агентству.

По его словам, Россия не собирается ни в чём поступаться своими национальными интересами и соображениями безопасности.

"Только при условии, что американцы сделают встречные шаги, возможна реализация договорённости", — сказал сенатор.

Ранее президент России Владимир Путин на фоне выхода США из Договора о РСМД заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО.
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Политика , Виктор Бондарев , Владимир Путин , Совет Федерации , НАТО , РИА Новости , Москва , США
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