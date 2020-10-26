В СФ прокомментировали заявление Путина о ракетах 9М729

"Наша обороноспособность обеспечивается мощной системой ПВО и ПРО, которую даже самые современные модификации американских ударных ракет не могут преодолеть. Поэтому отказ от 9М729 в европейской части не отразится на безопасности России и наших границ", — заявил он агентству.