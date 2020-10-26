«Идут по пути бандеровцев, нацистов и фашистов!» 

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», депутаты Городской думы Тарусы приняли решение о смене советских названий 16 улиц на дореволюционные. Глава Тарусского района Руслан Смоленский заверил, что в этом нет антикоммунистического мотива.

«Я расцениваю это как вызов всем народно-патриотическим силам», — тем не менее заявил Зюганов.

По его словам, решение тарусских депутатов является не восстановлением памяти, а провокацией, разжиганием страсти и унижением великой советской эпохи и победы в Великой Отечественной войне. Лидер КПРФ высказал мнение, что большее безобразие, чем переименование Пионерской улицы в Огородную, трудно себе представить. Он отметил, что ни один из нынешних жителей Тарусы не рождался на Огородной улице.

Зюганов сообщил, что КПРФ выступит против переименования улиц в Тарусе официально и примет все необходимые меры, чтобы этому помешать.