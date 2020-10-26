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«Идут по пути бандеровцев, нацистов и фашистов!» 

Артём Кульша 1 час назад
«Идут по пути бандеровцев, нацистов и фашистов!»
Фото: ТАСС
Депутаты города Тарусы Калужской области идут по пути бандеровцев, нацистов и фашистов, меняя советские названия улиц на дореволюционные. Об этом лидер Коммунистической партии России Геннадий Зюганов заявил «Подъему».
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», депутаты Городской думы Тарусы приняли решение о смене советских названий 16 улиц на дореволюционные. Глава Тарусского района Руслан Смоленский заверил, что в этом нет антикоммунистического мотива.

«Я расцениваю это как вызов всем народно-патриотическим силам», — тем не менее заявил Зюганов.

По его словам, решение тарусских депутатов является не восстановлением памяти, а провокацией, разжиганием страсти и унижением великой советской эпохи и победы в Великой Отечественной войне. Лидер КПРФ высказал мнение, что большее безобразие, чем переименование Пионерской улицы в Огородную, трудно себе представить. Он отметил, что ни один из нынешних жителей Тарусы не рождался на Огородной улице.
Зюганов сообщил, что КПРФ выступит против переименования улиц в Тарусе официально и примет все необходимые меры, чтобы этому помешать.

«Идут по пути бандеровцев, нацистов и фашистов! Когда фашисты ворвались в мой родной Орел, они Орел переписали на своем немецком языке. Не будет этого!» — добавил он.

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Комментарии 9
Политика , Геннадий Зюганов , Руслан Смоленский , КПРФ
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