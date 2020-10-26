В Кремле сделали заявление по забастовкам в Белоруссии

13 октября Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко — приказала ему до 26 октября объявить о своем уходе, полностью остановить насилие на улицах и освободить всех политических заключенных, а если он этого не сделает, пригрозила начать национальную забастовку всех предприятий, заблокировать все дороги и обвалить продажи в государственных магазинах.

Сегодня Песков заявил, что властям России важен вопрос надежного функционирования белорусских предприятий, в связи с чем они не оставят без внимания забастовки на них. При этом он отказался давать какие-либо советы Лукашенко. Официальный представитель Кремля объяснил это тем, что любые советы станут попыткой вмешательства во внутренние дела Белоруссии, а Россия не делала этого и не станет.