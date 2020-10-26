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В Кремле сделали заявление по забастовкам в Белоруссии

Артём Кульша
32 минуты назад
Россия не оставит без внимания забастовки на предприятиях в Белоруссии. Об этом, как сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти.», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле сделали заявление по забастовкам в Белоруссии
Фото: ТАССТАСС
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко, а второе место заняла Тихановская. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.
13 октября Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко — приказала ему до 26 октября объявить о своем уходе, полностью остановить насилие на улицах и освободить всех политических заключенных, а если он этого не сделает, пригрозила начать национальную забастовку всех предприятий, заблокировать все дороги и обвалить продажи в государственных магазинах.
Сегодня Песков заявил, что властям России важен вопрос надежного функционирования белорусских предприятий, в связи с чем они не оставят без внимания забастовки на них. При этом он отказался давать какие-либо советы Лукашенко. Официальный представитель Кремля объяснил это тем, что любые советы станут попыткой вмешательства во внутренние дела Белоруссии, а Россия не делала этого и не станет.
Ранее пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Александра Исаева сообщил, что, по данным на 10:00, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме. Тем временем Тизановская заявила, что работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтеры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать.
Политика,В мире,Александра Исаева,Дмитрий Песков,Россия,Беларусь,
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