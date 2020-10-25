США исчерпали возможности для новых санкций против РФ

"Одна из проблем, с которой мы столкнулись как в отношении Ирана, так и России, заключается в том, что у нас сейчас так много санкций против этих стран, что у нас остается очень мало [возможностей], чтобы что-то сделать [в связи с этим]. Но мы изучаем все возможные меры сдерживания, которые мы можем применить в отношении этих стран, а также других, в том числе Китая и некоторых еще не упомянутых государств, которые пытаются повлиять на американцев в вопросе голосования. Это недопустимо", — сказал советник американского лидера, повторив, что Вашингтон рассматривает "дополнительные варианты" в связи с этим.