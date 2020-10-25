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В США заявили, что возможностей для новых санкций против России и Ирана почти не осталось 

ТАСС 35 минут назад
США исчерпали возможности для новых санкций против РФ
Фото: © AP Photo/Susan Walsh
США ввели так много санкций против России и Ирана, что у вашингтонской администрации практически не осталось возможностей для новых рестрикций против обеих стран. Такое мнение выразил в воскресенье помощник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен, отвечая на вопросы журналистов на территории Белого дома.
Его спросили об ответных действиях Вашингтона в связи с утверждениями американской разведки, согласно которым Россия и Иран якобы получили некоторую информацию о регистрации американских избирателей и хотят влиять на выборы.

"Одна из проблем, с которой мы столкнулись как в отношении Ирана, так и России, заключается в том, что у нас сейчас так много санкций против этих стран, что у нас остается очень мало [возможностей], чтобы что-то сделать [в связи с этим]. Но мы изучаем все возможные меры сдерживания, которые мы можем применить в отношении этих стран, а также других, в том числе Китая и некоторых еще не упомянутых государств, которые пытаются повлиять на американцев в вопросе голосования. Это недопустимо", — сказал советник американского лидера, повторив, что Вашингтон рассматривает "дополнительные варианты" в связи с этим.

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Комментарии 49
Политика , Роберт О'брайен , Иран , США
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