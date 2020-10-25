Путин рассказал о своих отношениях с Лужковым 

«Мне лучше знать, какие у меня были отношения с Юрием Михайловичем. Юрий Михайлович был очень уважаемым человеком в стране, и я к нему так и относился — с уважением. У нас отношения были официальные, но, конечно, весьма доверительные», — сказал президент России.