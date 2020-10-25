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Япония планирует вернуть российские острова Хабомаи и Шикотан 

Газета.Ru 1 час назад
Япония планирует вернуть Хабомаи и Шикотан
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Есихидэ Суга в ходе телефонных переговоров обсудили новые шаги на пути к подписанию мирного договора между странами, передает Yahoo News Japan со ссылкой на источник.
По его данным, во время разговора Путин напомнил Суге о мирном договоре. Речь идет о соглашении, достигнутом в 2018 году. Оно касается проблемы "северных территорий", к которым относятся Курильские острова.
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Издание отмечает, что политический курс экс-премьера Японии Синдзо Абэ может сохраниться и в отношениях Путина с Сугой. Следовательно, Япония намерена вернуть острова Хабомаи и Шикотан, которые принадлежат России.
Хабомаи и Шикотан входят в состав Малой Курильской гряды.
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Политика , Синдзо Абэ , Владимир Путин , Yahoo , Япония
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