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У сенатора Совфеда выявили коронавирус 

RT на русском 50 минут назад
У сенатора Совфеда выявили коронавирус
Фото: РИА Новости
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила, что врачи выявили у неё коронавирусную инфекцию COVID-19.

«Врачи диагностировали у меня новую коронавирусную инфекцию, и пусть дышу ещё не так, как хотелось бы, но наши российские врачи — лучшие в мире», — сказала она РИА Новости.

По её словам, в настоящий момент она находится в одной из московских больниц.
Ранее стало известно, что глава Хакасии Валентин Коновалов заболел коронавирусом, а до этого у губернатора Костромской области Сергея Ситникова выявили COVID-19.
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Политика , Валентин Коновалов , Сергей Ситников , Ольга Ковитиди , Совет Федерации , РИА Новости , Костромская Область , Москва , Республика Крым
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