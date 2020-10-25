У сенатора Совфеда выявили коронавирус 

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила, что врачи выявили у неё коронавирусную инфекцию COVID-19.
«Врачи диагностировали у меня новую коронавирусную инфекцию, и пусть дышу ещё не так, как хотелось бы, но наши российские врачи — лучшие в мире», — сказала она РИА Новости.
По её словам, в настоящий момент она находится в одной из московских больниц.
Ранее стало известно, что глава Хакасии Валентин Коновалов заболел коронавирусом, а до этого у губернатора Костромской области Сергея Ситникова выявили COVID-19.