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Жириновский ополчился на доктора Мясникова за слова о вспышке коронавируса 

News.ru и ещё 1 27 минут назад
Жириновский призвал лишить Мясникова диплома врача
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Владимир Жириновский требует лишить лицензии и убрать с телевидения доктора Александра Мясникова. Поводом для возмущения политика стало мнение доктора о том, что вспышка коронавируса не связана с возвращением туристов из-за границы.
Врач считает, что есть другие более серьёзные факторы, влияющие на эпидобстановку в стране: например, сезонная заболеваемость ОРВИ и гриппом. Но лидер ЛДПР, видимо, поднаторевший за время пандемии в медицине, уверен в обратном: что ухудшение ситуации по заболеваемости коронавирусом в стране связано именно с выездом большого числа россиян на иностранные курорты, сообщает радио KP.RU.

Это врач. Я бы на месте Мурашко, министра здравоохранения, отобрал бы у него диплом врача и запретил бы выступать. Ну как врач такое может заявлять? — негодует Жириновский.

В заключение политик призвал людей не слушать «безответственных заявлений», а посмотреть на «остальной» мир.
В России за последние сутки зафиксировано 16 521 новый случай заболевания коронавирусом в 85 регионах. Представитель МИД Мария Захарова по этому поводу призвала россиян отказаться от поездок за границу и предупредила, что вторая волна коронавируса может быть гораздо сильнее первой.
Ранее NEWS.ru сообщал, что за последние сутки в мире 465 322 человека заразились коронавирусом. Этот показатель стал рекордным с начала пандемии, следует из данных ВОЗ.
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Комментарии 3
Политика , Владимир Жириновский , Мария Захарова , Александр Мясников , МИД , ВОЗ , ЛДПР , Комсомольская правда
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