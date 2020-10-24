Александр Беглов ушёл на удалёнку

По данным пресс-службы городской администрации, все совещания с Бегловым будут проводиться при помощи видеоконференций.

Там также уточнили, что решение об удалёнке было принято, чтобы защитить здоровье сотрудников администрации, других должностных лиц и представителей общественности.

Ранее NEWS.ru писал, что глава российского Минздрава Михаил Мурашко уйдёт на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19 у одного из членов семьи.

На 24 октября российские врачи зафиксировали 16 521 случай коронавируса. Всего с начала пандемии заболели 1 497 167 человек. Жертвами COVID-19 за последние 24 часа стали 296 пациентов. Общее число летальных исходов в стране достигло 25 821. Количество выздоровевших увеличилось на 11 567 человек — до 1 130 818.