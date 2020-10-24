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Губернатор Петербурга перешёл на удалёнку из-за коронавируса 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Александр Беглов ушёл на удалёнку
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов работает в дистанционном режиме из-за возможного контакта с заболевшим коронавирусом.
По данным пресс-службы городской администрации, все совещания с Бегловым будут проводиться при помощи видеоконференций.
Там также уточнили, что решение об удалёнке было принято, чтобы защитить здоровье сотрудников администрации, других должностных лиц и представителей общественности.
Ранее NEWS.ru писал, что глава российского Минздрава Михаил Мурашко уйдёт на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19 у одного из членов семьи.
На 24 октября российские врачи зафиксировали 16 521 случай коронавируса. Всего с начала пандемии заболели 1 497 167 человек. Жертвами COVID-19 за последние 24 часа стали 296 пациентов. Общее число летальных исходов в стране достигло 25 821. Количество выздоровевших увеличилось на 11 567 человек — до 1 130 818.
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Политика , Александр Беглов , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Санкт-Петербург
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