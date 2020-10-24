Захарова: «Натовцы заговариваться начали» 

Интервью с натовским бригадным генералом Йоргом Фоллмером появилось на днях в шведской газете Dagens Nyheter. Фоллмер является главой оперативного командования «Север». Он не первый раз сообщает журналистам, что ждет от России исключительно неприятностей. На этот раз он заявил, что Россия якобы пытается вбить клин в «тесное партнерство» между Швецией и НАТО.

Журналист задал Фоллмеру вопрос: рассматривает ли альянс Россию как врага? Генерал ответил, что «с учетом нашей общей истории враг — это слишком сильное слово». «Россия — противник» — заключил натовец.

Столь откровенная враждебность возмутила Марию Захарову.

«С учетом нашей общей истории подобным немецким генералам нужно лучше ее знать: наша страна была противником фашизма и нацизма. "Альпы и Дунай помнят", кто "народам Европы свободу принес", а вот натовцы заговариваться начали», — написала Захарова в соцсетях.