В Крыму ответили Трампу на слова о полуострове 

По его мнению, позиция американского лидера в данном вопросе является неверной, в том числе о роли США в данном вопросе.

Ранее Дональд Трамп в ходе теледебатов с кандидатом в президенты Джо Байденом заявил, что предыдущая администрация Соединенных Штатов виновна в том, что допустила воссоединение Крыма с Россией.

"Истинная и главная причина ухода Крыма из состава Украины было стремление крымчан вернуться на свою историческую родину в Россию", — подчеркнул Гемпель.

Он также предположил, что глава Белого дома может лично в этом убедиться, если приедет с визитом на полуостров.

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя.