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В Крыму ответили Трампу на слова о полуострове 

Газета.Ru 1 час назад
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель ответил на слова президента США Дональда Трамп о виновных в ситуации воссоединения полуострова Крым с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его мнению, позиция американского лидера в данном вопросе является неверной, в том числе о роли США в данном вопросе.
Ранее Дональд Трамп в ходе теледебатов с кандидатом в президенты Джо Байденом заявил, что предыдущая администрация Соединенных Штатов виновна в том, что допустила воссоединение Крыма с Россией.

"Истинная и главная причина ухода Крыма из состава Украины было стремление крымчан вернуться на свою историческую родину в Россию", — подчеркнул Гемпель.

Он также предположил, что глава Белого дома может лично в этом убедиться, если приедет с визитом на полуостров.
Трамп назвал виновных в потере Украиной Крыма
Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя.
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Политика , Видео , Юрий Гемпель , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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