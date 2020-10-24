Медведев заявил об опасности тотального запугивания в СМИ 

Тотальное запугивание, искусственное создание образа врага, нагнетание истерии в СМИ опасно, этому должна противостоять в том числе ООН, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Тотальное запугивание, искусственное создание образа неприятеля, нагнетание истерии в СМИ и социальных медиа — чрезвычайно опасное явление, которому должны противостоять в том числе структуры ООН", — написал Медведев в статье, посвященной 75-летию ООН, которая опубликована на сайте RT.
Он отметил, что сотни лет народы наших стран жили в страхе перед неизбежной угрозой войны.
"Но на страхе и недоверии нельзя построить стабильный мир. На место страху должна, наконец, прийти надежда", — подчеркнул зампред Совбеза РФ.