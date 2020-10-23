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Источник: первый замглавы Росгвардии Сергей Ченчик покидает свой пост 

ТАСС 36 минут назад
Первый замглавы Росгвардии ушел в отставку
Фото: Wikipedia
Первый заместитель директора Росгвардии — начальник Главного штаба войск генерал-полковник Сергей Ченчик покидает свой пост. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Ранее в некоторых Telegram-каналах сообщалось, что Ченчик уходит с должности.

"Начальник Главного штаба войск национальной гвардии РФ — первый заместитель директора ведомства генерал-полковник Сергей Ченчик подал в отставку", — сказал собеседник агентства, не уточнив причину ухода Ченчика.

Он также добавил, что первый замдиректора Росгвардии назначается и снимается с должности указом президента.
Сергей Ченчик родился в 1962 году в Сыктывкаре. В 1983 году окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД СССР, в 1994 году — Военную академию им. М. В. Фрунзе. С 1983 по 2005 год проходил военную службу во внутренних войсках в должностях командира взвода, роты, батальона, начальника штаба, командира полка, командира отряда специального назначения, заместителя командира дивизии и заместителя начальника управления Главного командования ВВ МВД России. С 2000 года имеет право ношения крапового берета.
С 2005 года продолжил службу в органах внутренних дел России, пройдя путь от заместителя начальника Оперативно-розыскного бюро МВД России до начальника Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Указом президента России в 2016 году назначен начальником Главного штаба войск национальной гвардии РФ — первым заместителем директора Росгвардии, этим же указом ему присвоено воинское звание генерал-полковника.
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Комментарии
Политика , Сергей Ченчик , Росгвардия , МВД , Москва
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