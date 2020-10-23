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В Кремле не знают, о каком прогрессе по Карабаху говорил Трамп

РИА Новости
16 минут назад
В Кремле пока не знают, что имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о прогрессе по Карабаху, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле удивились заявлению Трампа по Карабаху
Фото: ReutersReuters
Ранее Трамп заявил, что достигнут "очень хороший прогресс" по Карабаху.
"Мы пока не знаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с такой оценкой.
Политика,Дональд Трамп,Дмитрий Песков,РИА Новости,Соединенные Штаты,
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