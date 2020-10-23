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Навальный опроверг наличие у него ограничений на выезд за границу 

News.ru 35 минут назад
Навальный опроверг наличие у него ограничений на выезд
Фото: Instagram
Политик Алексей Навальный рассказал, что у него не было никаких ограничений на выезд за границу. Он не давал подписку о невыезде по делу об «оскорблении ветерана», а также имеет загранпаспорт, что позволило ему свободно выехать в Германию для лечения после отравления.
Оппозиционер отметил, что получил заграничный паспорт, так как выиграл соответствующее дело в Европейском суде по правам человека.

По сфабрикованному делу об «оскорблении ветерана» у меня пытались взять подписку о невыезде, но статья не предусматривает ограничения свободы. Подписку я давать отказался и, как вы знаете, свободно поехал в Новосибирск и Томск. Никто меня не ограничивал, — написал он в Instagram.

Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня политика перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.
В Евросоюзе заявили, что отравление стало возможно «только с согласия администрации президента» и при участии ФСБ России, и ввели санкции против ряда высокопоставленных чиновников. Среди них есть и директор ФСБ Александр Бортников. Москва отрицает все подозрения в свой адрес и не считает, что отравление вообще имело место.
В июне против Навального возбудили дело о клевете. Скандал разгорелся вскоре после того, как в Интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был и ветеран Игнат Артёменко. Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны и предателями.
После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории.
В Общероссийском народном фронте попросили СК и Генпрокуратуру привлечь к ответственности Навального за оскорбление ветерана, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Политика , Алексей Навальный , Александр Бортников , ФСБ , ЕСПЧ , Администрация Президента РФ , ЕС , Генпрокуратура РФ , Russia Today , Берлин , Германия , Москва , Новосибирск , Новосибирская Область , Томск , Томская Область
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