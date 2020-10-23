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Кремль прояснил роль Путина в отправке Навального в Германию 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Кремль прояснил роль Путина в отправке Навального в Германию
Фото: ТАСС
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, участие главы государства в отправке Алексея Навального на лечение в немецкую клинику заключалось лишь в поручении Генпрокуратуре снять ограничения на выезд. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», 20 августа Алексей Навальный был госпитализирован в Омске с резким ухудшением самочувствия. Впоследствии его перевезли в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».
23 сентября блогер был выписан из больницы. С тех пор он неоднократно обвинял в своем отравлении власти России. Накануне президент России, выступая на заседании клуба «Валдай», заявил, что лично поручил прокуратуре разрешить Навальному вылететь на лечение.
Сегодня Песков уточнил, в чем именно заключалась роль главы государства в разрешении ситуации с Навальным.

«Президент именно говорил, что он общался с Генпрокуратурой с учетом того, что на тот момент были обременения у Навального в правах на выезд за границу, и он не мог выезжать. В этой части да, это мог сделать только президент», — пояснил представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что «разрешение на отправление больного, разрешение на его перевозку и так далее — не имело никакого отношения к президенту».

«Это была целиком и полностью прерогатива врачей», — заявил Дмитрий Песков.

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Комментарии 1
Политика , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Генпрокуратура РФ , Валдайский клуб , РИА Новости
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