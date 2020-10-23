«Путин сообщит, когда сделает прививку от коронавируса»

Президент РФ Владимир Путин еще не сделал прививку от коронавируса, но сообщит об этом, как только это произойдет. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"Тут я могу традиционно ответить, что когда президент сделает прививку, он сам об этом сообщит", — сказал Песков, отвечая на вопрос, прошел ли российский лидер вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Ранее Путин рассказал, что несколько его родственников, а также ряд людей из близкого окружения сделали прививку от коронавируса. В конце сентября глава государства в телефонном разговоре с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил свое намерение посетить Сеул после того, как сделает прививку от коронавируса.

Пресс-секретарь российского лидера также говорил, что прививка от коронавируса позволит понизить уровень принимаемых мер эпидемиологической защиты президента.