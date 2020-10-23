«Открыл рот»: Зеленского напугали на хоккейном матче 

«Зеленский был на открытии Ледовой арены в Мариуполе. На видео попал кадр, как президент испугался сильного шума», — пишет канал.

На видеозаписи украинский лидер говорит в микрофон, затем раздается резкий звук, который заставляет Зеленского отшатнуться и зажать уши руками. При этом к главе государства бросился охранник.

Успокоившись, Зеленский отшутился, что окружающие его люди — спортсмены с крепким сердцем, подчеркнув, что «никто не убежал». После того, как вновь раздался резкий сигнал, он попросил больше не включать этот звук.