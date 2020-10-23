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«Открыл рот»: Зеленского напугали на хоккейном матче 

Алиса Селезнёва 48 минут назад
«Открыл рот»: Зеленского напугали на хоккейном матче
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский закрыл уши руками и открыл рот, испугавшись резкого звука во время игры хоккеистов в Мариуполе. Видеозапись произошедшего опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

«Зеленский был на открытии Ледовой арены в Мариуполе. На видео попал кадр, как президент испугался сильного шума», — пишет канал.

На видеозаписи украинский лидер говорит в микрофон, затем раздается резкий звук, который заставляет Зеленского отшатнуться и зажать уши руками. При этом к главе государства бросился охранник.
Успокоившись, Зеленский отшутился, что окружающие его люди — спортсмены с крепким сердцем, подчеркнув, что «никто не убежал». После того, как вновь раздался резкий сигнал, он попросил больше не включать этот звук.
«Рамблер» писал, что ранее Владимир Зеленский подвергся резкой критике на Украине. Глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик обвинил главу государства в предательстве национальных интересов и «сдаче их с потрохами». А депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что Зеленский мог согласиться выполнять требования Запада во время недавнего визита в Лондон и беседы с главой британской разведки.
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Комментарии
Политика , В мире , Ренат Кузьмин , Андрей Лесик , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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