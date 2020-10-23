«Он гнева Вашингтона не убоялся»: Эрдогана высмеяли 

Как сообщал «Рамблер», Россия и Турция заключили в 2017 году контракт на поставку С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов. В 2019 году Россия поставила Турции первые комплексы. В США крайне негативно восприняли покупку Турцией С-400.

Пушков отметил, что решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана купить российские установки «было политически верным» и стало «реальной заявкой» на автономную от НАТО внешнюю политику.

«Закупка российских систем, несмотря на давление США и угрозу санкций с их стороны (так и не введенных), это демонстрация особого места Турции в НАТО. (..) С тех пор к Эрдогану иное отношение со стороны его официальных западных союзников. Он гнева Вашингтона не убоялся, что ему мнение Брюсселя или Парижа!» — пояснил российский парламентарий.

По словам Пушкова, этим шагом турецкий лидер также укрепил «неровное и противоречивое, но все же пока выдерживающее кризисы» партнерство с Москвой.