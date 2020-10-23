Евросоюз ведет вокруг Карабаха свою игру 

Евросоюз ведет сложную игру вокруг Карабаха. Сейчас он чуть более склоняется в сторону Армении, меньше доверяет Азербайджану. Однако его подлинные цели сводятся отнюдь не к однозначной поддержке какого-то из воюющих государств как таковой. ЕС хочет закрепиться в Закавказье, ослабив там позиции России и не позволив существенно возрасти влиянию Турции.

Из того, что говорили официальные лица Евросоюза и его ведущих стран, следует, что война в Карабахе их беспокоит и ее хорошо бы поскорее прекратить.

«В выходные провел переговоры с министрами Армении и Азербайджана. Рост потерь среди гражданского населения неприемлем. Военные действия должны быть незамедлительно прекращены», — написал верховный комиссар по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Ему вторили и руководители председательствующей в ЕС Германии

«В связи с конфликтом между Арменией и Азербайджаном канцлер высказалась в пользу прекращения огня и переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ», — говорилось в сообщении пресс-службы канцлера Ангелы Меркель.

«Призываю обе стороны конфликта незамедлительно остановить все боевые действия. В особенности обстрелы деревень и городов», — отметил глава немецкого МИД Хайко Маас.

Если отталкиваться от этих слов, возникает ощущение, что перед нами не политики первого эшелона, а кот Леопольд с его крылатым: «Ребята, давайте жить дружно!». Из слов руководителей Евросоюза и Германии совершенно не следует, каким они видят будущее Нагорного Карабаха. Должен ли он войти в состав Азербайджана, получить некий особый статус? Или же его надо передать Армении? Тогда о чем разговаривать, какое должно быть итоговое решение? Непонятно.

Дальше наступает кое-какое прояснение. Судя по всему, из двух сторон конфликта руководство ЕС чуть меньше доверяет Азербайджану.

«Я также очень обеспокоен тем, что было сказано в моей беседе с главой МИД Азербайджана. Он мне сказал, что бои будут продолжаться до тех пор, пока Армения не согласится на конкретный график выхода из Карабаха. Это условие для возобновления переговоров очень сложное», — сказал Боррель.

Тоже ничего особенного — но про разговор с главой армянского МИД он не упомянул.

Из дальнейших слов главы европейской дипломатии становится понятно, что конкретно ему не нравится в поведении Азербайджана. И дело тут не в личности Ильхама Алиева , «не по-европейски унаследовавшего» президентское кресло от отца. И даже не в том, что премьер Армении Никол Пашинян изначально был прозападным политиком, пришел к власти в результате некоего подобия «цветной революции» и потому до некоторой степени стал для европейцев «своим».

Из этих немногочисленных заявлений уже можно сделать вывод, как ведет себя Евросоюз. Речь идет об умеренной поддержке Армении, которая, правда, сопровождается множеством оговорок. Призывы «прекратить огонь» адресованы к обеим сторонам, и нигде не звучат слова о том, что именно один Азербайджан должен остановить стрельбу. Не говорят прямо европейцы и о признании НКР. Однако и слова о территориальной целостности Азербайджана тоже не звучат, а ругают чуть больше именно его.

В действительности точка зрения Евросоюза на Нагорный Карабах — это сложная игра, в которой и Армения, и Азербайджан, и соседняя с ними Грузия выступают исключительно как объекты. Свой интерес к ним ЕС обозначил, когда все три государства включили в программу «Восточное партнерство». Тем самым в Брюсселе дали понять, что считают Закавказье зоной своих стратегических интересов. А некоторый крен в армянскую сторону — это продвижение своей повестки, а не поддержка Еревана как таковая.

Закавказье интересно ЕС как с прагматической, так и с сугубо нематериальной стороны. Первое заключается в доставке энергоресурсов в Европу и транспортных путях в обход России (и отчасти Турции). Второе — в утверждении «европейских ценностей». В этом смысле Грузия и Армения, будучи христианскими странами, считаются более перспективными. В случае с мусульманским Азербайджаном можно обойтись и первой, сугубо экономической и геополитической, стороной дела.

Если уж Евросоюз обозначил Закавказье как зону стратегических интересов, то ему важно следить за действиями двух других игроков — России и Турции. В случае с турками речь идет о том, чтобы они не усилились там существенно. В отличие от Балкан и Кипра, Кавказ находится от ЕС на некотором удалении, и потому там европейцы готовы признать некоторые права Турции. В частности, их особые отношения с Азербайджаном и некоторое влияние в Грузии.

Что касается России, то при всей критике политики Эрдогана к ней в ЕС относятся еще хуже. Потому если за Турцией в ЕС готовы признать какие-то интересы в Закавказье, то в нашем случае речь идет о попытке свести российское влияние к минимуму. Конечно, самый лучший вариант — когда Россия и Турция прямо столкнутся в Закавказье. Однако европейцы понимают, что оба их соперника в регионе будут по максимуму избегать такого поворота событий. И потому готовы искать другие пути решения.

Вопрос с Грузией кажется ЕС почти решенным — за исключением Абхазии и Южной Осетии. Полное вхождение Азербайджана в сферу влияния Турции — неприятно. Но если это приведет к отдалению от России — потерпеть можно. Что касается Армении, то здесь в идеале желателен вариант по ее выходу из ЕАЭС и заключение с ней полноценного договора об ассоциации. Так что здесь задача ЕС — не допустить полное поражение Пашиняна и его команды, чтобы у власти в Ереване не оказались пророссийские силы.

Потому в Евросоюзе стараются вести сложную игру. И итоговый вариант статуса Карабаха там видится не как в Южной Осетии, которая (по мнению европейцев) должна вернуться под контроль Грузии. И не как в Косово, когда оно выступает за право на отделение. Что именно здесь можно придумать, чтобы удовлетворить и Азербайджан, и Армению — над этим сейчас в европейских чиновничьих кабинетах усиленно работают. И как придумают — будут жестко принуждать обе стороны к выгодному ЕС компромиссу.

Главное для ЕС — по максимуму ослабить влияние России в Закавказье, не допустить там значительное усиление Турции, сохранить и расширить маршруты доставки энергоносителей и продвинуть дальше свои ценности путем закрепления во власти лояльных себе политиков. И все последующие предложения Евросоюза наверняка или прямо сведутся к данным пунктам или же будут их косвенно подразумевать.