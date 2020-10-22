Путин скучает по детям

Президент РФ Владимир Путин рассказал членам дискуссионного клуба "Валдай", что скучает по детям.
Вопрос на эту тему в конце общения президента с "валдайцами" задал модератор заседания Федор Лукьянов. "Вы в своем выступлении сказали, что не скучаете по холодной войне, — напомнил он. — А по чему-нибудь вы скучаете?"
"По детям, — коротко ответил глава государства. — Я их редко вижу".
Лукьянов, в свою очередь, отметил, что в валдайском клубе скучают "по тому, чтобы собраться нормально", а не в режиме видеоконференции.