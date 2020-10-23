Путин отреагировал на позицию Эрдогана по Крыму

Позиция Турции по принадлежности Крыма президента России Владимира Путина не интересует.

«Что касается каких-то устремлений [президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана] по поводу Крыма: я этого не знаю. Мне это не интересно, потому что интересы России надежно защищены. И в этом вы можете ни на секунду не сомневаться», — отметил Путин во время заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Он также обратил внимание, что у России с Турцией мнение совпадает не по всем вопросам, в частности, «по ситуации в Закавказье». «Наши точки зрения часто расходятся. Но мы знаем позицию и Европы, и США — они все вроде демократы такие записные, а то, что проведен референдум народом Крыма, это в высшей степени проявление демократии, то, что народ пришел, проголосовал, это никого не интересует», — продолжил глава России.

Он напомнил, что неоднократно обращал внимание на санкции, введенные против крымчан.

«Если это аннексия, то значит, они жертвы. За что же против них вводят санкции? А если они проголосовали, значит, это проявление демократии, как же можно наказывать за демократию? Бред, чушь собачья, но это происходит. Так что на Эрдогана пальцем показывать — смотрите, что в других странах делается», — заключил Путин.

Российский президент считает, что Москве необходимо доказывать, что российская позиция в данном вопросе правильная. По словам Путина, России нужно настойчиво работать со всеми и набираться терпения. А там, где подходы не совпадают, надо искать компромисс, уверен он.

Ранее турецкий президент подтвердил позицию страны в вопросе принадлежности Крыма. Эрдоган заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского , что Анкара поддерживает Киев и выступает за «территориальную целостность и суверенитет Украины».

Он подчеркнул, что Турция не считает Крым российским регионом, так как не признает «аннексию» полуострова. Эрдоган добавил, что Турция будет вместе с Украиной «поддерживать крымских татар».

В свою очередь Зеленский поблагодарил Эрдогана за готовность вступить в проект «Крымская платформа», который направлен на «возвращение» полуострова в состав Украины.

В разговоре с турецким агентством Demirören Зеленский заявил, что украинские власти рассчитывают на помощь Турции в этом вопросе. По его словам, задача украинских властей — выработать «решения для скорейшего возвращения Крыма под контроль украинского государства». «И мы надеемся на серьезную роль Турции в этом вопросе. Ведь разве можно что-то решить без Турции в нашем регионе? Конечно, нет», — уверен украинский президент.

Тем временем в Крыму уверены, что если Турция вступит в этот, по сути, альянс против Крымского полуострова, то допустит серьезную стратегическую ошибку.

Об этом сказал в комментарии РИА «Новости» глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель . Парламентарий подчеркнул, что этот союз («Крымская платформа») «враждебно настроен против крымчан».

По словам Гемпеля, Турция рискует потерять своего надежного партнера — Россию. Кроме того, есть риск, что она перестанет быть привлекательным местом для российских туристов, так как Крымский полуостров в ближайшее время станет более привлекательным для туристов, «чем самые разрекламированные турецкие курорты», считает политик.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот. Власти полуострова решили провести референдум, чтобы выяснить мнение крымчан о возможном переходе региона под российскую юрисдикцию. В голосовании приняли участие большинство граждан, у которых было право голоса в тот период. Почти все выступили за становление россиянами. При этом выбор жителей региона не приняли власти европейских стран, США и Украины, которая до сих пор уверена, что полуостров принадлежит ей.