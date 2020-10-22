Президент России Владимир Путин заявил, что дал поручение Генпрокуратуре отпустить Алексея Навального в Германию. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава государства отметил, что у Навального были ограничения на выезд из России.
Говоря об случившемся с оппозиционером, Путин подчеркнул, что если бы власти хотели кого-то отравить, то вряд ли бы отправили потом на лечение.
Также он рассказал, что в разговоре с одним из европейских коллег предлагал направить российских специалистов в Германию для совместного расследования по Навальному.