Глава государства отметил, что у Навального были ограничения на выезд из России.

Говоря об случившемся с оппозиционером, Путин подчеркнул, что если бы власти хотели кого-то отравить, то вряд ли бы отправили потом на лечение.

Также он рассказал, что в разговоре с одним из европейских коллег предлагал направить российских специалистов в Германию для совместного расследования по Навальному.