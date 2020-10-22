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Путин заявил о своем поручении отпустить Навального в Германию 

Lenta.ru и ещё 6 29 минут назад
Президент России Владимир Путин заявил, что дал поручение Генпрокуратуре отпустить Алексея Навального в Германию. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава государства отметил, что у Навального были ограничения на выезд из России.
Говоря об случившемся с оппозиционером, Путин подчеркнул, что если бы власти хотели кого-то отравить, то вряд ли бы отправили потом на лечение.
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Также он рассказал, что в разговоре с одним из европейских коллег предлагал направить российских специалистов в Германию для совместного расследования по Навальному.
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Политика , Видео , Алексей Навальный , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , Германия
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