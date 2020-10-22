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Так Путин прокомментировал заявления турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании российского статуса Крыма.

Президент России добавил, что позиция Эрдогана по Крым у не важна — интересы нашей страны надежно защищены.

16 октября Эрдоган на пресс—конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил , что Турция не признает «незаконную аннексию» Крыма Россией, поддерживая территориальную целостность Украины. Он добавил, что считает Украину ключевой страной, способной обеспечить стабильность и безопасность Турции.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.