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Путин прокомментировал заявления Эрдогана о непризнании Крыма 

Lenta.ru 53 минуты назад
Позиции России и Турции совпадают далеко не по всем вопросам. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Владай» по видеосвязи, трансляцию которого ведет телеканал НТВ на YouTube.
Так Путин прокомментировал заявления турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании российского статуса Крыма.
Президент России добавил, что позиция Эрдогана по Крым у не важна — интересы нашей страны надежно защищены.
В РФ ответили заявившему об украинском Крыме Эрдогану
16 октября Эрдоган на пресс—конференции с президентом Украины Владимиром Зеленскимзаявил, что Турция не признает «незаконную аннексию» Крыма Россией, поддерживая территориальную целостность Украины. Он добавил, что считает Украину ключевой страной, способной обеспечить стабильность и безопасность Турции.
Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.
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Политика , Видео , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , НТВ
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