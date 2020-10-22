Путин назвал число жертв конфликта в Карабахе

Боевые действия в Нагорном Карабахе российский лидер счел трагедией и худшим вариантом конфликта.

«По нашим данным, в Карабахе погибли с начала нынешнего обострения в общей сложности с обеих сторон почти пять тысяч человек. Мы занимаем такую позицию, которая позволила бы нам пользоваться доверием обеих сторон», — отметил Путин.

По его мнению, конфликт в Нагорном Карабахе начался в прошлом с жестоких преступлений против армянского народа и эту трагедию российский президент призвал не забывать.

«Я нахожусь в тесном контакте с Алиевым и Пашиняном, по нескольку раз в день говорю с ними по телефону», — добавил президент.

Бои в зоне конфликта в Нагорном Карабахе не прекращаются с 27 сентября, несмотря на заключенное перемирие. Москва неоднократно призывала стороны конфликта прекратить конфронтационную риторику по ситуации.

Официальная позиция Кремля состоит в том, что для реализации достигнутых договоренностей необходимо создать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня.