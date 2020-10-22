Путин ответил ожидающим «постепенного затухания РФ»

С тех пор, по словам российского лидера, роль Великобритании в мире существенно изменилась, Советский Союз вообще перестал существовать, а Россию «кто-то пытается списать со счетов».

«Я уверяю вас, дорогие друзья, мы объективно оцениваем наши возможности: интеллектуальные, территориальные, экономические и военные. И сегодняшние возможности, и наш потенциал. И укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно, как не простудиться на ваших похоронах», — сказал Путин.

В настоящее время, по мнению Путина, к статусу сверхдержав стремятся Германия и Китай. При этом США уже не могут претендовать на исключительность.

«По своему экономическому весу и политическому влиянию активно идет к позиции супердержавы Китай. По этому направлению движется и Германия. В то же время трансформировалась роль в мировых делах Великобритании и Франции. США, которые в какой-то момент доминировали, уже вряд ли могут претендовать на исключительность. И вообще нужна ли эта исключительность?», — задался вопросом Путин.

Как сообщал «Рамблер», ранее в ходе того же выступления Владимир Путин назвал патриотизм, волю, работоспособность и взаимовыручку лучшими качествами российского народа.