Путин ответил ожидающим «постепенного затухания РФ»

«Я уверяю вас, дорогие друзья, мы объективно оцениваем наши возможности: интеллектуальные, территориальные, экономические и военные. И сегодняшние возможности, и наш потенциал. И укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно, как не простудиться на ваших похоронах», — сказал Путин.
«По своему экономическому весу и политическому влиянию активно идет к позиции супердержавы Китай. По этому направлению движется и Германия. В то же время трансформировалась роль в мировых делах Великобритании и Франции. США, которые в какой-то момент доминировали, уже вряд ли могут претендовать на исключительность. И вообще нужна ли эта исключительность?», — задался вопросом Путин.