Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

Путин ответил ожидающим «постепенного затухания России» 

Вероника Полынина 55 минут назад
Путин ответил ожидающим «постепенного затухания РФ»
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин ответил недоброжелателям, ожидающим «затухания» России.
В ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что послевоенный миропорядок был создан тремя державами-победительницами: СССР, США и Великобританией.
С тех пор, по словам российского лидера, роль Великобритании в мире существенно изменилась, Советский Союз вообще перестал существовать, а Россию «кто-то пытается списать со счетов».

«Я уверяю вас, дорогие друзья, мы объективно оцениваем наши возможности: интеллектуальные, территориальные, экономические и военные. И сегодняшние возможности, и наш потенциал. И укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно, как не простудиться на ваших похоронах», — сказал Путин.

В настоящее время, по мнению Путина, к статусу сверхдержав стремятся Германия и Китай. При этом США уже не могут претендовать на исключительность.

«По своему экономическому весу и политическому влиянию активно идет к позиции супердержавы Китай. По этому направлению движется и Германия. В то же время трансформировалась роль в мировых делах Великобритании и Франции. США, которые в какой-то момент доминировали, уже вряд ли могут претендовать на исключительность. И вообще нужна ли эта исключительность?», — задался вопросом Путин.

Как сообщал «Рамблер», ранее в ходе того же выступления Владимир Путин назвал патриотизм, волю, работоспособность и взаимовыручку лучшими качествами российского народа.
Комментарии 4
Политика , Владимир Путин , Валдайский клуб
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ереван выбрал США вместо России
Ереван выбрал США вместо России
США предрекли скорый крах российской армии
США предрекли скорый крах российской армии
В РФ ответили заявившему об украинском Крыме Эрдогану
В РФ ответили заявившему об украинском Крыме Эрдогану
Названа истинная причина войны в Карабахе
Названа истинная причина войны в Карабахе
Видео
Солдаты на танке въехали на территорию аэропорта в Волгограде
00:23
Солдаты на танке въехали на территорию аэропорта в Волгограде
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва на нефтебазе в Дагестане
00:51
Опубликовано видео с места взрыва на нефтебазе в Дагестане
Происшествия
Россиянин столкнулся с хищным китом в Японском море
02:17
Россиянин столкнулся с хищным китом в Японском море
Общество
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
00:53
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
Происшествия
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
00:48
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
Шоу-бизнес
Специальная обработка бронетехники попала на видео
00:19
Специальная обработка бронетехники попала на видео
Армия
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
00:20
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
Армия
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
02:08
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
Общество
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
01:14
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
Наука и техника
Новейший пулемет РПЛ-20 показали во всех подробностях
00:50
Новейший пулемет РПЛ-20 показали во всех подробностях
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение