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Путин поставил под сомнение исключительность США 

News.ru 1 час назад
Путин поставил под сомнение исключительность США
Фото: РИА Новости
Соединённые Штаты уже вряд ли могут претендовать на исключительность. Об этом на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин.

Времена, когда все вопросы решались Россией и Соединёнными Штатами, прошли. Если они не хотят — готовы обсуждать проблемы с другими, — пояснил глава государства.

Политик надеется, что мир сможет консолидироваться и бороться не с мнимыми, а с настоящими угрозами, отказавшись от эгоизма и алчности.
Кроме того, Путин раскритиковал тех, кто говорит о «затухании России».

Как бы не простудиться на ваших похоронах, подчеркнул президент, — передаёт РИА Новости.

Ранее президент РФ заявил, что государства в будущем могут сменить другие формы социальной организации, писал NEWS.ru.
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Политика , Владимир Путин , Валдайский клуб , РИА Новости , США
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