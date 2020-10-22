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Михаил Мишустин вручил награды медикам 

Говорит Москва 1 час назад
Мишустин вручил награды медикам
Фото: РИА Новости
Церемония прошла в Доме правительства. Были отмечены 27 человек: врачи, медсёстры и водители скорой помощи.
Премьер-министр также вручил награды родственникам врачей, умерших на посту или в «красной зоне».
Ордена и медали получили не только пульмонологи и инфекционисты, в частности, за многолетний вклад в развитие медицины к награде был представлен кардиохирург Лео Бокерия, отмечает НТВ.
В этом году для медиков были учреждены две новые государственные награды: орден Пирогова и медаль Луки Крымского.
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Политика , Михаил Мишустин , НТВ
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