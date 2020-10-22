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Путин гордится россиянами за готовность прийти на помощь в пандемию 

Газета.Ru и ещё 9 3 часа назад
Путин испытал гордость за россиян
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин признался, что испытывает чувство гордости за Россию и россиян.
Главу государства восхищает готовность граждан делать друг для друга все возможное во время пандемии коронавируса.

"Честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию, за наших граждан, за их готовность делать друг для друга все возможное", — сказал он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

В частности, Путин гордится российскими врачами, медсестрами, работниками скорой медицинской помощи и "всеми, без исключения, на ком держится отечественная система здравоохранения".
Владимир Путин участвует в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
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Политика , Владимир Путин , Валдайский клуб , Валдай , Новгородская Область
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