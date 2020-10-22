Путин испытал гордость за россиян

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Главу государства восхищает готовность граждан делать друг для друга все возможное во время пандемии коронавируса.

"Честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию, за наших граждан, за их готовность делать друг для друга все возможное", — сказал он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

В частности, Путин гордится российскими врачами, медсестрами, работниками скорой медицинской помощи и "всеми, без исключения, на ком держится отечественная система здравоохранения".

Владимир Путин участвует в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".