МИД России обвинил США в нарушении ДНЯО

Мария Захарова. Совместные учения США с их союзниками в странах НАТО , в ходе которых отрабатывается подготовка и применение ядерного оружия военными стран без ядерного потенциала, являются нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия ( ДНЯО ) и подрывают этот многосторонний документ, заявила официальный представитель МИД РФ

"Штатовская практика тренировок, связанных с вопросом подготовки и применения ядерного оружия личным составом вооруженных сил государств, которые не обладают такими вооружениями, является прямым, вопиющим нарушением статей 1 и 2 Договора о нераспространении ядерного оружия, а это подрывает его жизнеспособность", — сказала Захарова на брифинге.

"У этой проблемы может быть только одно решение — возврат всего ядерного оружия США на американскую территорию, ликвидация соответствующей инфраструктуры, позволяющей обеспечить быстрое развертывание этого оружия на территории других государств и отказ от проведения учений, связанных с вопросами подготовки и применения ядерного оружия личным составом ВС государств, не обладающих такими вооружениями", — добавила она.