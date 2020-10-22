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Захарова обвинила США в нарушении ДНЯО 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
МИД России обвинил США в нарушении ДНЯО
Фото: РИА Новости
Совместные учения США с их союзниками в странах НАТО, в ходе которых отрабатывается подготовка и применение ядерного оружия военными стран без ядерного потенциала, являются нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и подрывают этот многосторонний документ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Штатовская практика тренировок, связанных с вопросом подготовки и применения ядерного оружия личным составом вооруженных сил государств, которые не обладают такими вооружениями, является прямым, вопиющим нарушением статей 1 и 2 Договора о нераспространении ядерного оружия, а это подрывает его жизнеспособность", — сказала Захарова на брифинге.

"У этой проблемы может быть только одно решение — возврат всего ядерного оружия США на американскую территорию, ликвидация соответствующей инфраструктуры, позволяющей обеспечить быстрое развертывание этого оружия на территории других государств и отказ от проведения учений, связанных с вопросами подготовки и применения ядерного оружия личным составом ВС государств, не обладающих такими вооружениями", — добавила она.
Ранее издание Bild написало, что учения под названием "Стойкий полдень" прошли на авиабазе Нёрфених в земле Северный Рейн-Вестфалия с участием немецких ВВС и их союзников по НАТО. В маневрах были задействованы истребители-бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, главная цель учений, как утверждается в материале, — отработка обороны Германии с использованием атомных бомб.
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Политика , Мария Захарова , МИД , НАТО , США
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