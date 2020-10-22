Путин рассказал об «уроках» пандемии коронавируса 

Пандемия коронавируса напомнила людям о хрупкости человеческой жизни, и текущий тревожный фон усилил ощущения у людей, что мир стоит на пороге кардинальных перемен и тектонических сдвигов во всех сферах жизни. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии и клуба «Валдай», передает телеканал «Россия 24».
«Коронавирус не отступил, к сожалению, и представляет серьезную угрозу. И, вероятно, такой тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое-то совсем другое время, что мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причем во всех сферах жизни», — сказал Путин.
По его словам, пандемия коронавируса напомнила о хрупкости человеческой жизни.
«Трудно было представить, что в технологически продвинутом нашем XXI веке, даже в самых благополучных, состоятельных странах человек может остаться беззащитным перед не такой уж, казалось бы, фатальной инфекцией, не перед такой уж страшной угрозой», — отметил глава государства.
Он заметил, что жизнь показала — дело не только в уровне развития медицинской науки. Гораздо важнее оказались организация и доступность системы массового здравоохранения, ценности взаимопомощи, служения и самопожертвования, объединяющие людей, ответственность, собранность и честность власти.