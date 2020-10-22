Лавров посетит несколько балканских стран 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28-29 октября посетит Сербию, запланирована встреча с президентом страны Александром Вучичем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двадцать восьмого-двадцать девятого октября состоится рабочий визит министра иностранных дел России в Республику Сербию. Запланирована встреча с президентом Сербии, а также участие в церемонии по случаю завершения оформления внутреннего убранства храма Святого Саввы и зажжения Вечного огня на кладбище освободителей Белграда", — заявила Захарова на брифинге.
Сергей Лавров 26 октября в Афинах встретится с главой МИД Греции, будет принят премьер-министром страны, сообщила Мария Захарова.
"26 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Грецию", — сказала она.
По словам Захаровой "в Афинах глава с министром иностранных дел, будет принят премьер-министром Греции, встретится с председателем ведущей оппозиционной партии "Коалиция радикальных левых сил". В ходе визита стороны обсудят актуальные вопросы двусторонний повестки дня, в том числе, углубление экономического взаимодействия, будет рассмотрена также ситуация в восточном Средиземноморье, регионе Ближнего Востока, Севера Африки, на Балканах и на Кавказе.
Сергей Лавров посетит 28 октября Боснию и Герцеговину, сообщила официальный представитель МИД.
"Двадцать восьмого октября состоится рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Боснию и Герцеговину", — сказала она, отметив, что в ходе визита помимо переговоров в МИД страны запланированы также встречи с политическими руководством.
В рамках визита стороны обсудят двусторонние отношения, перспективы углубления взаимодействия, а также, среди прочего, ситуацию в балканском регионе.