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Лавров посетит несколько балканских стран 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Лавров посетит несколько балканских стран
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28-29 октября посетит Сербию, запланирована встреча с президентом страны Александром Вучичем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Двадцать восьмого-двадцать девятого октября состоится рабочий визит министра иностранных дел России в Республику Сербию. Запланирована встреча с президентом Сербии, а также участие в церемонии по случаю завершения оформления внутреннего убранства храма Святого Саввы и зажжения Вечного огня на кладбище освободителей Белграда", — заявила Захарова на брифинге.

Сергей Лавров 26 октября в Афинах встретится с главой МИД Греции, будет принят премьер-министром страны, сообщила Мария Захарова.

"26 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Грецию", — сказала она.

По словам Захаровой "в Афинах глава с министром иностранных дел, будет принят премьер-министром Греции, встретится с председателем ведущей оппозиционной партии "Коалиция радикальных левых сил". В ходе визита стороны обсудят актуальные вопросы двусторонний повестки дня, в том числе, углубление экономического взаимодействия, будет рассмотрена также ситуация в восточном Средиземноморье, регионе Ближнего Востока, Севера Африки, на Балканах и на Кавказе.
Сергей Лавров посетит 28 октября Боснию и Герцеговину, сообщила официальный представитель МИД.

"Двадцать восьмого октября состоится рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Боснию и Герцеговину", — сказала она, отметив, что в ходе визита помимо переговоров в МИД страны запланированы также встречи с политическими руководством.

В рамках визита стороны обсудят двусторонние отношения, перспективы углубления взаимодействия, а также, среди прочего, ситуацию в балканском регионе.
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Политика , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , Афины , Белград , Греция , Сербия
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