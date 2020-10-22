Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Госдуме опровергли десантную операцию в Карабахе 

Lenta.ru и ещё 2 22 минуты назад
В РФ высказались о десантной операции в Карабахе
Фото: ТАСС
Применять российскую армию в Нагорном Карабахе не планируется, нынешних мер достаточно, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Таким образом, он опроверг слова своего коллеги Константина Затулина о возможной десантной операции, сообщает РИА Новости в четверг, 22 октября.

«В настоящее время не планируется применение российских Вооруженных сил в зоне нагорно-карабахского конфликта. Указанная позиция согласована с министерством обороны Российской Федерации», — подчеркнул Красов.

Он добавил, что Затулин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, не был уполномочен говорить на эту тему от лица нижней палаты парламента.
Россию призвали разбомбить Азербайджан
Российское руководство принимает исчерпывающие меры для урегулирования ситуации в регионе, заключил Красов.
Cтолкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Спустя почти две недели министры иностранных дел Армении и Азербайджана прилетели в Москву на переговоры. На следующий день было объявлено перемирие, но противники обвиняют друг друга в продолжении боевых действий.
Последние новости
ФСБ предотвратила теракт в Московском регионе ФСБ предотвратила теракт в Московском регионе Названа неожиданная опасность вакцин против коронавируса Названа неожиданная опасность вакцин против коронавируса Мишустин объявил о продлении программы льготной ипотеки Мишустин объявил о продлении программы льготной ипотеки
Комментарии 15
Политика , Война, Карабах , Константин Затулин , Андрей Красов , Министерство обороны , Госдума , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль ответил Киеву по поводу водоснабжения Крыма
Кремль ответил Киеву по поводу водоснабжения Крыма
Избитая модель оказалась проституткой
Избитая модель оказалась проституткой
У жены Петросяна нашли молодого любовника
У жены Петросяна нашли молодого любовника
Бауманку закрывают
Бауманку закрывают
Видео
Солдаты на танке въехали на территорию аэропорта в Волгограде
00:23
Солдаты на танке въехали на территорию аэропорта в Волгограде
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва на нефтебазе в Дагестане
00:51
Опубликовано видео с места взрыва на нефтебазе в Дагестане
Происшествия
Россиянин столкнулся с хищным китом в Японском море
02:17
Россиянин столкнулся с хищным китом в Японском море
Общество
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
00:53
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
Происшествия
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
00:48
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
Шоу-бизнес
Специальная обработка бронетехники попала на видео
00:19
Специальная обработка бронетехники попала на видео
Армия
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
00:20
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
Армия
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
02:08
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
Общество
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
01:14
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
Наука и техника
Новейший пулемет РПЛ-20 показали во всех подробностях
00:50
Новейший пулемет РПЛ-20 показали во всех подробностях
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение