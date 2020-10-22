В РФ высказались о десантной операции в Карабахе

«В настоящее время не планируется применение российских Вооруженных сил в зоне нагорно-карабахского конфликта. Указанная позиция согласована с министерством обороны Российской Федерации», — подчеркнул Красов.

Он добавил, что Затулин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, не был уполномочен говорить на эту тему от лица нижней палаты парламента.

Российское руководство принимает исчерпывающие меры для урегулирования ситуации в регионе, заключил Красов.

Cтолкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Спустя почти две недели министры иностранных дел Армении и Азербайджана прилетели в Москву на переговоры. На следующий день было объявлено перемирие, но противники обвиняют друг друга в продолжении боевых действий.