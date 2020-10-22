Россиян призвали воздержаться от зарубежных поездок

«Вторая волна, судя по всему, грозит оказаться еще сильнее, опаснее первой. Речь идет о всемирной ситуации. Взрывной рост заболеваемости повсеместный» — подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства.

Ранее в МИД России говорили, что в настоящее время рано говорить о конкретных сроках открытия границ Европы для россиян. В ведомстве подчеркнули, что для сохранения позитивных тенденций, наметившихся в последнее время, необходимо сохранять осторожность и бдительность.