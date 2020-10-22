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МИД призвал россиян воздержаться от зарубежных поездок 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Россиян призвали воздержаться от зарубежных поездок
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД РоссииМария Захарова призвала сограждан воздержаться от зарубежных поездок на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вторая волна, судя по всему, грозит оказаться еще сильнее, опаснее первой. Речь идет о всемирной ситуации. Взрывной рост заболеваемости повсеместный» — подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства.

Ранее в МИД России говорили, что в настоящее время рано говорить о конкретных сроках открытия границ Европы для россиян. В ведомстве подчеркнули, что для сохранения позитивных тенденций, наметившихся в последнее время, необходимо сохранять осторожность и бдительность.
До этого Евросоюз снова отказался открыть границы для российских граждан на фоне пандемии коронавируса. На заседании комитета постоянных представителей ЕС было принято решение оставить без изменений список государств, с которыми странам сообщества разрешено открыть внешние границы, — Россия в него не вошла.
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Политика , Общество , МИД , ЕС
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