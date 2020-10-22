Путин провел перестановки в ФСБ

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому четыре генерала МВД
и МЧС
покидают свои должности. Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации. Начальник УМВД по Амурской области Николай Аксёнов
, начальник УМВД по Приморскому краю Николай Афанасьев
, министр внутренних дел Республики Коми Виктор Половников, замруководителя ГСУ СК
РФ по Московской области Александр Сарафанов, начальник ГУ МЧС России по Чеченской Республике Руслан Яхьяев покидают свои места, писал NEWS.ru.